Госдеп раскритиковал Анкару за отстранение мэров-курдов от власти

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус выразила надежду, что турецкие власти на основе демократии и диалога урегулируют ситуацию, связанную с отстранением трех мэров-курдов от исполнения полномочий.

«Надеемся, что Турция решит данную ситуацию на основе приверженности демократии, широкого подхода, [заключающегося] в сотрудничестве с курдским сообществом», – приводит ТАСС слова главы пресс-службы Госдепартамента.

«Это всегда вызывает обеспокоенность, когда где-либо в мире вместо избранных властей приходят назначаемые [сверху] власти. Очевидно, это беспокоит», – сказала Ортэгус.

МВД Турции 19 августа санкционировало задержания 418 человек по подозрению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Задержания прошли на фоне отстранения мэров трех городов, которые, как считают власти, содействовали экстремистам. Главы администраций являются членами прокурдской Партии демократии народов (ПДН), входящей в парламент. В их офисах прошли обыски. На их место назначены исполняющие обязанности.

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