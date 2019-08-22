В четверг синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 21 градус тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.