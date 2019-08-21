Россиянина в Германии обвинили в поставках военного оборудования на 1,8 млн евро

Генпрокуратура Германии предъявила гражданину России обвинения в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности и поставках оборудования для российского военного заказчика на 1,8 млн евро.

Как говорится в распространенном заявлении ведомства, россиянин Владимир Д. обвиняется в поставках товаров на сумму более 1,8 млн евро, которые могли использоваться в военной сфере, для заказчика в России.

Прокуратура не исключает, что оборудование пригодно для применения в авиакосмической отрасли, передает ТАСС.