Авиакомпанию «Россия» могут перестать обслуживать в Пулково из-за долгов

Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) предупредила авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания из-за долга.

«8 августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», – сказал ТАСС представитель авиакомпании.

«Россия» – авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот». Компания базируется в Санкт-Петербурге и выполняет более 50% всех авиаперевозок из аэропорта Пулково, являющегося для нее узловым. Еще двумя хабами авиакомпании являются московские аэропорты Внуково и Шереметьево.

По итогам 2016 года авиакомпания перевезла свыше 8,099 млн человек и заняла третье место в списке крупнейших авиакомпаний страны по этому показателю.