При взрыве в Германии пострадали россияне

Двое россиян пострадали в результате взрыва газового баллона на севере Германии, сообщили немецкие СМИ.

Как пишет издание «Ильценер прессе», 18 августа вечером в городе Хитцаккер (федеральная земля Нижняя Саксония) по неизвестной причине взорвался газовый баллон, передает ТАСС. От взрыва пострадали 18-летний и 24-летний россияне – участники молодежной образовательной программы. Они получили ожоги.

Также пострадали 21-летний гражданин Танзании и 80-летняя немка. Пострадавших доставили в больницу вертолетами скорой помощи.

«Двое россиян получили тяжелые ожоги, по крайней мере один из них до сих пор находится в больнице. Получившие более легкие ожоги пострадавшие уже выписаны», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе полиции Люнебурга.

Там добавили, что следствие по делу продолжается. Плита и кабель изучаются, следствию нужно сделать вывод о том, не была ли нарушена техника безопасности, что могло привести к инциденту.

Напомним, в мае туристический автобус попал в ДТП возле итальянского города Сиена. Отмечалось, что среди пострадавших есть россияне. Позже стало известно, что во время аварии погиб один человек.

Позднее российское посольство сообщило, что погибшей была россиянка, всего в результате аварии пострадали 19 россиян.