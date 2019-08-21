Человек-паук покинет киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги прекратить продюсирование фильмов о Человеке-пауке, поскольку не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures.

«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика «Человек-паук». Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно. Кевин – потрясающий человек, и мы благодарны за его помощь и руководство, ценим тот путь, по которому он помог нам пройти, но теперь продолжим его сами», – заявил представитель Sony Pictures, передает РИА «Новости».

Источник издания Deadline пояснил, что разногласия произошли из-за денег. В Disney хотели, чтобы будущие фильме о Человеке-пауке финансировались пополам – Sony и Marvel, и прибыль распределялась так же. Однако в Sony не пожелали делиться своей самой масштабной франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, по которым Disney полагается только 5% выручки.

Более того, после того, как «Человек-паук: вдали от дома» стал самым кассовым фильмом Sony Pictures, студия не увидела смысла в дальнейшем сотрудничестве с Marvel.

Известно, что в работе уже находятся два фильма о супергерое, и в Sony надеются, что режиссер Джон Уоттс, который снял предыдущие боевики о Человеке-пауке, и актер Том Холланд будут ключевыми фигурами проекта. Сам Уоттс пока не договорился о сотрудничестве и, возможно, после разногласий не вернется к франшизе.

Компания Marvel в конце 20 века, оказавшись на грани закрытия, вынуждена была продать права на экранизацию комиксов о Человеке-пауке киногиганту Sony. Некоторое время студиям удавалось договариваться о совместном использовании персонажа во вселенной Marvel.