На Украине закрыли дело против кинокомпании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило дело в отношении компании «Киноквартал» президента Украины Владимира Зеленского в связи с возможной растратой государственных средств.

Уголовное производство было закрыто 8 июля. В ходе расследования никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях компании «Киноквартал» признаков уголовного правонарушения», обнаружено не было, говорится в ответе НАБУ на запрос агентства «Украинские новости».

Напомним, НАБУ завело дело в отношении компании Зеленского в конце апреля этого года.

Тогда «Союз добровольцев» обратился к НАБУ с заявлением. В нем было указано, что для финансирования необходимо было создать фильм полностью на украинском или крымско-татарском языке. «Киноквартал» не выполнил данное условие, в этом увидели признаки уголовного преступления в виде растраты госсредств.

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