Названы сроки испытаний нового российского пистолета для спецназа

До конца года завершатся испытания нового компактного пистолета для спецназа под патрон 9х18 мм, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Разрабатывается компактный пистолет для спецподразделений под патрон 9х18. До конца года он пройдет госиспытания», – передает РИА «Новости» слова источника.

При этом характеристики нового пистолета он не сообщил.

Напомним, в июне в российские войска поступила первая партия новейших пистолетов «Удав».

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