У берегов Саудовской Аравии сломался иранский танкер

С одним из судов Национальной иранской танкерной компании (NITC) произошла техническая поломка у берегов саудовского города Ябнбу-эль-Бахр в Красном море, говорится в заявлении представителя предприятия Джабала Амели.

По данным IRNA, все члены экипажа работают над устранением возникшей неисправности. Моряки в результате инцидента не пострадали, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.

Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах Запада сообщил, что спецслужбы стран Запада установили, что к берегам Сирии направляется танкер «Бонита куин» (Bonita Queen) с иранской нефтью.

По верссии этих источников, 2 августа Bonita Queen был загружен 600 тыс. баррелей нефти на одном из островов у побережья Ирана. Вскоре после этого экипаж убрал флаг Сент-Китса и Невиса, под которым плыл, чтобы избежать карательных американских санкций. Судно в настоящий момент идет к эмирату Дубай, чтобы заправиться горючим, обогнуть регион Африканского Рога и войти в Средиземное море.

Как уточняют источники телеканала, экипажи двух сирийских судов планируют позднее в этом году перегрузить иранскую нефть с Bonita Queen в Средиземном море. После этого груз сырья будет доставлен в Сирию.

Напомним, в понедельник Гибралтар покинул иранский танкер Adrian Darya (бывший Grace 1), который в июле по требованию Вашингтона был задержан с грузом нефти для Сирии.

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