Facebook уличили в потворстве нелегальной торговле оружием

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что пользователи Facebook вопреки действующему запрету торгуют огнестрельным оружием, используя сервис Marketplace.

По сведениям издания, в Marketplace получила широкое распространение практика размещения предложений о продаже по завышенным ценам футляров для хранения оружия. При этом продавец в действительности хочет продать само оружие, передает ТАСС.

Условия сделки стороны обсуждают в личной переписке. Именно таким образом пользователи обходят существующий в Facebook запрет на торговлю огнестрельным оружием, отмечается в статье.

Издание приводит пример такой незаконной сделки. Житель Северной Каролины продает футляр для хранения винтовки за 950 долларов, тогда как в магазине он стоит всего 30.В беседе с журналистом издания пользователь признался, что на самом деле продает полуавтоматическую винтовку.

Представитель соцсети заявила, что сотрудники Facebook незамедлительно принимают меры, если уличают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace. При этом не уточнила, какие именно.

Напомним, ранее компании Facebook и Microsoft обнародовали статистику по запросам спецслужб США, которые интересовались аккаунтами пользователей.