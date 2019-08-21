Ларри Кинг решил развестись с седьмой женой

Американский телеведущий Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон, сообщает Associated Press.

Заявление от 85-летнего телеведущего на развод со своей 59-летней супругой поступило в Высший суд округа Лос-Анджелес, передает ТАСС.

Пара сыграла свадьбу в 1997 году, у них двое сыновей – Ченс и Кэннон. В 2010 супруги уже подавали документы на развод, однако впоследствии передумали.

Шон – седьмая по счету жена Ларри Кинга. До 1997 года телеведущий семь раз состоял в браке, из них дважды – с одной женщиной.

Напомним, в конце апреля Ларри Кинг перенес сердечный приступ.

В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today.

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