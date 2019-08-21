В среду синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 19 градусов тепла, возможен небольшой дождь. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов. Ветер прогнозируется западный, во второй половине дня – южный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.