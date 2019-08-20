Общественная палата выступила за либерализацию закона о флаге

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Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

Болгарии выгодно выбрать именно «Росатом» для строительства АЭС «Белене» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Росатом» готов во второй раз взяться за строительство атомной электростанции в Болгарии. София под давлением США уже дважды ставила крест на российских проектах – это газопровод «Южный поток» и АЭС «Белене». Не изменят ли своего желания построить электростанцию болгары и на этот раз и стоит ли России опять связываться со столь ненадежным партнером?  Подробности...
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Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

Два президента говорили о вечном и неизбежномФото: Gerard Julien/Reuters
Визит Владимира Путина во Францию подтвердил актуальную и одновременно вечную тенденцию – как всегда бывает в сложные времена, Европе нужна Россия. Но она плохо понимает различие между нами, наше восприятие европейства и самих себя – думая при этом, что знает нас едва ли не лучше нас самих. Впрочем, стремление европейцев к самостоятельности может способствовать тактическому сближению Москвы и Парижа.  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду

Нетаньяху, похоже, решил свои задачи в Киеве. Выиграл ли от встречи Зеленский?Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Скандал с женой Биньямина Нетаньяху и призыв Владимира Зеленского признать «голодомор» геноцидом стали главными событиями за первый с 1999 года визит премьер-министра Израиля в Киев. Однако между этими двумя странами накопилось немало проблем. Каких решений Нетаньяху искал на украинской земле и чего пытался добиться от еврейского государства Зеленский? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
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Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Общественная палата выступила за либерализацию закона о флаге

              20 августа 2019, 18:03

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              В преддверии празднования 350-летия Государственного флага России, которое состоится 22 августа, Общественная палата России выступила с инициативой либерализации федерального закона «О Государственном флаге».

              Суть идеи состоит в том, чтобы у всех граждан России была возможность открыто демонстрировать флаг на своих домах и автомобилях как символ гражданской принадлежности, сообщается на сайте ОПРФ.

              «Сегодня существует довольно жесткое ограничение на использование государственного флага. В законе о государственном флаге есть список мест, где может размещаться флаг», – сказал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

              В соответствии с действующим законодательством флаг Российской Федерации может вывешиваться на домах (как административных, так и жилых) только в дни государственных праздников. Размещение флага в иные дни считается административным правонарушением. Украшение гражданами своих личных транспортных средств флагом или его изображением также согласно закону является правонарушением. Флаг может быть установлен только на транспорте президента России, председателя Совета Федерации, Госдумы, правительства, глав государственных и правительственных делегаций, а также официальных представительств России за рубежом.

              «Когда принимался этот закон, были опасения, что граждане будут безответственно использовать важный государственный символ. Но таких случаев крайне мало, это единичные ситуации за последние 10 лет. Наши граждане вполне ответственно относятся к государственным символам. Например, мы видим, сколько флагов нашей страны на трибунах во время спортивных событий – люди испытывают гордость, они хотят чувствовать причастность к своей стране», – добавил глава ОП РФ.

              В связи с этим Общественная палата направила в адрес профильного комитета Госдумы предложение обсудить поправки в законодательство относительно правил демонстрации государственного флага.

              Инициатива внести поправки к закону принадлежит комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

              «Патриотизм и его воспитание начинается с каких-то малых дел, с небольших шагов. Мы смотрим иностранные фильмы и видим, как во многих из них люди утром поднимают флаг страны, вечером спускают. Видим, как люди едут на личных автомобилях, украшенных флагом. К сожалению, так оказалось, что наше законодательство накладывает, на наш взгляд, излишнее количество ограничений. За исключением Дня государственного флага РФ человек не может в своем жилище, на своем автомобиле поднимать флаг – почему-то это является административным правонарушением», – сказал глава комиссии Александр Малькевич.

              По его мнению, серьезный разговор об этом уже назрел.

              «Мы любим свою страну, мы гордимся своей страной, мы гордимся ее флагом и мы должны иметь возможность эту гордость проявлять в те дни, в те часы и минуты, когда мы этого хотим, когда нам это нужно и это необходимо», – подчеркнул он.

              Он отметил, что подобная практика общедоступности использования государственного флага, исключая и пресекая случаи неуважения и кощунства, широко распространена в зарубежных странах.


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