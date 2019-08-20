Поклонская рассказала, как ее исцелило видение святого

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ее во сне излечил святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий).

Поклонская посетила Среднеуральский женский монастырь, где вместе с со своим духовным наставником схиигуменом Сергием (Романовым) записала видео с рассказом об исцелении, передает. Ролик опубликован на YouTube-канале движения «Царский крест».

«В храме, в котором служил святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), много происходит чудес. И именно в этом храме находился перстень государя, на царской иконе, которая была подарена в свое время отцом Сергием мне и мной подарена в этот же храм. И вот со мной произошло тоже чудо. Когда очень заболела, мне сделали операцию, и, к сожалению, получились осложнения определенные», – пояснила депутат.

Парламентарий добавила, что ее помог излечить святитель Лука.

«Однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом его книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: «Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу». И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло», – сказала Поклонская.

Депутат Наталья Поклонская не в первый раз рассказывает о религиозных чудесах. Так, в 2017 году она сообщала, что бюст Николая II у часовни при здании прокуратуры Крыма в Симферополе замироточил, после чего, по словам депутата, к нему начали ходить люди с больными людьми. В епархии опровергли это заявление. В том же году Поклонскую было предложено канонизировать.