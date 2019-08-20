Стало известно состояние пострадавших на полигоне под Северодвинском ученых

Три сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ ВНИИЭФ), которые пострадали в результате ЧП на военном полигоне у Северодвинска, проходят лечение в Москве, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Состояние пострадавших на данный момент медиками расценивается как удовлетворительное, они способны передвигаться самостоятельно и идут на поправку, сообщает «Саров.ру».

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.