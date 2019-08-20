Россияне рассказали о планах на будущее

Большинство россиян планируют свою жизнь на короткую, среднюю и длительную перспективу и уверены, что их будущее зависит от них самих, следует из опроса Фонда общественного мнения.

Из результатов опроса ФОМа следует, что суммарно 75% россиян планируют свою жизнь на короткую, среднюю и длительную перспективу, и лишь 24% не планируют. При этом 54% считают, что их будущее зависит от них самих. Так, в возрастной группе от 18 до 30 лет таковых 73%, среди россиян в возрасте от 31 до 45 лет – 57%. Кроме того, так считают 46% россиян в возрасте от 46 до 60 лет.

Число тех, кто считает, что через 20 лет жизнь в России будет спокойной и безопасной, составляет 18%, а тех, кто считает, что все останется примерно как сейчас – 32%. Таким образом количество нейтрально-положительных отзывов о будущем в стране через 20 лет составляет 50%.

Кроме того, надеются на улучшение ситуации в российской экономике 25%, а 30% не ожидают никаких изменений. О повышении уровня социальной защищенности в России через 20 лет думают 21%, еще 31% респондентов уверены, что ничего не изменится.

Опрос среди 1,5 тыс. граждан старше 18 лет проведен 11 августа в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. Статпогрешность не превышает 3,6%.