После матча «Спартак» – ЦСКА задержали более 60 болельщиков

После матча «Спартака» и ЦСКА в Москве были задержаны более 60 болельщиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«После футбольного мачта за различные правонарушения, в том числе за использование пиротехники, распитие спиртных напитков, выкрикивание нецензурных слов задержаны 62 человека», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что часть из задержанных уже отпущены домой.

Матч проходил 19 августа на стадионе «Открытие-Арена» в ходе 6-го тура чемпионата России по футболу. В ходе игры победил «Спартак» со счетом 2:1.