«Антипохмельную» кошку продают в России за 15 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону Михаил Шипунов за 15 млн рублей продает кошку, которая, по его словам, способна вылечить от похмелья.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже кошки – «британки мистической», размещенное ростовчанином. В объявлении указано, что животное любит сладкое, а еще «отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья», цена кошки составляет 15 млн рублей.

Как сообщил автор объявления Михаил Шипунов, у него дома живут кот и кошка, которые дерутся между собой, поэтому с одним из животных решили расстаться.

«Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст. Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется», – передает РИА «Новости» слова Шипунова.

Он добавил, что по объявлению уже звонили несколько человек, но стороны не сошлись в цене.

Напомним, в конце июня ученые Уральского федерального университета (УрФУ) изобрели рецепт обогащенного минералами и витаминами пива, которое не вызывает похмелья.