Подозреваемого в серии нападений на пенсионерок задержали в Клину

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных ограблений пенсионерок, сообщает ОМВД по городскому округу Клин (Московская область).

Злоумышленник нападал на пожилых женщин на улице, срывал с них золотые украшения и скрывался, говорится на сайте ОМВД.

По подозрению в совершении ограблений был задержан 35-летний житель Тверской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«Правоохранителями установлена причастность правонарушителя к совершению двух эпизодов противоправной деятельности», – отмечается в сообщении.

Подозреваемый заключен под стражу, полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям в городском округе.

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