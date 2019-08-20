Британия подняла истребители для сопровождения Су-30 ВКС над Балтикой

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения истребителей Су-30 ВКС России, сообщило военное ведомство Великобритании.

Самолеты британских ВВС, находящиеся в Эстонии «в рамках миссии НАТО», сопровождали два Су-30 над Балтийским морем, передает ТАСС.

13 августа Typhoon подняли для сопровождения российских Ту-142, которые приблизились к Великобритании.

Перед эти британские самолеты дважды сопровождали Ту-95 и Су-27.

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