Эксперт: Российские штрафы для IT-компаний несравнимы с американскими

«С точки зрения российского законодательства, компании Google выписан максимальный штраф. Оштрафовать Google на большую сумму ФАС не могла никак», – пояснил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. Так он отреагировал на решение ФАС оштрафовать Google за нарушение закона о рекламе на сумму до 500 тыс. рублей.

По словам исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова, сумма штрафа в отношении Google не идет ни в какое сравнение со штрафами, которые выписываются в Соединенных Штатах. «В США штрафы могут достигать совершенно астрономических сумм. Законодательство в каждой стране выстроено по-своему. Но сказать в целом, что России запредельно жесткое законодательство – невозможно», – отметил Смоляков.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу финансовых услуг в Google adwords ненадлежащей. В частности, оказались нарушены требования закона при рекламе финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords. «Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ведомство обращение Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров с жалобой на рекламу Ali Trade», – сообщила пресс-служба ФАС.

В ходе разбирательства выяснилось, что при наборе в поисковике Google словосочетания «доходные инвестиции» отображалось объявление с пометкой «реклама». Из содержания следовало, что компания Ali Trade является инвестиционным фондом, но компания «отсутствует в Реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России, и, таким образом, не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда».

Сейчас готовится к возбуждению дело об административном правонарушении в отношении Google LLC для назначения штрафа, сумма которого за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

В начале лета глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что в России разрабатывается законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение российских законов.

По словам Смолякова, в АКАР пока не проводили оценку этого законопроекта. «К нам еще не обращались с этим. Если нам пришлют, мы с удовольствием посмотрим и попробуем со своими участниками ассоциации пообсуждать этот законопроект», – рассказал Смоляков.