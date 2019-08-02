Путин повысил НДС для пальмового масла

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, по которым ставка НДС для плодово-ягодной продукции снижается до 10% а на пальмовое масло возрастает до 20%.

Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по НДС, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова заявила, что рост НДС на пальмовое масло с 10 до 20% может привести к подорожанию кондитерских изделий.