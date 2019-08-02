На Урале мужчина убил семейную пару и ранил их дочь

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении неизвестного мужчины по факту убийства супружеской пары и покушения на жизнь их дочери в селе Тимофеево Свердловской области.

«Туринским межрайонным следственным отделом регионального СК России возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство третьей потерпевшей», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

В полицию Слободо-Туринского района днем 2 августа поступило сообщение об убийстве семейной пары. Дочь погибших была госпитализирована с ранениями. Пострадавшая 1998 года рождения, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленнику грозит пожизненное тюремное заключение. Сотрудники следственных органов в настоящее время проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий по задержанию преступника.

Ранее в Москве арестовали мужчину, нанесшего около 20 ножевых ранений девушке на детской площадке в Раменском.