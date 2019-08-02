Петербургский «Зенит» приобрел футболиста «Барселоны»

«Зенит» выкупил у «Барселоны» бразильского полузащитника Малкома Филипе Силва де Оливейра, об этом сообщил российский футбольный клуб.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет», – говорится в сообщении на сайте «Зенита».

Согласно данным на сайте «Барселоны», трансфер обошелся «Зениту» в 45 млн евро. Эта сделка претендует на то, чтобы стать самой крупной в истории футбола (если верить официальным сообщениям о том, что бразилец Халк был приобретен тем же «Зенитом» за 40 млн евро - неофициально та покупка оценивалась в 60 млн).

Малком родился в 1997 году в Сан-Паулу, он является воспитанником клуба «Коринтианс». В 2016-м Малком присоединился к французскому «Бордо», в 2018 – к «Барселоне». В составе каталонцев он за сезон сыграл 24 матча, забил 4 мяча и сделал две результативные передачи, а также стал чемпионом Испании.