Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни, сообщили в театре «Русская песня».

В сообщении на сайте театра говорится, что «на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР (1984) Александра Ильинична Стрельченко».

Коллеги артистки отметили, что «теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил».

«Коллектив театра «Русская песня» выражает искренние соболезнования родным и близким», - добавили в театре.

Голос Александры Стрельченко звучит в фильмах «Война и мир», «Пришел солдат с фронта», а также в симфонической поэме Евгения Светланова «Калина красная».

На фирме «Мелодия» записано четыре сольных пластинки исполнительницы, а также ряд аудиокассет, включающих русские народные песни и песни советских композиторов.