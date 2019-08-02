Психолог объяснила связь между ипотекой и крепким браком

Когда супруги взвешенно подходят к совместному будущему, а оформление ипотеки один из сопутствующих этому факторов, то и живут в браке они дольше, заявила газете ВЗГЛЯД руководитель центра «Счастливая семья» психолог Ирина Корчагина.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств выяснили, что выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян.

«Давно установлено, что браки «по расчету», в хорошем смысле этого выражения, крепче. Люди рассчитывают, зачем они это делают, ставят какие-то цели, ведь ипотеку не берут за три минуты. Ипотека берется на долгие годы, и уже понятно, что люди настроены на длительные отношения. Они готовы искать компромиссы и вместе решать конфликтные ситуации. Поэтому связь гораздо шире, чем чисто ипотечный вопрос», – рассказала Корчагина.

Психолог считает, что в нынешних условиях брак в принципе не нужен. Но если люди понимают, что штамп в паспорте дает некие финансовые преференции, при оформлении ипотеки в том числе, это говорит об их рассудительности. «В этом случае люди действительно сели и все продумали, как раз то, что сейчас очень редко происходит», – добавила Корчагина.

Если называть подобные браки заключенными «по расчету», то противопоставить им можно союзы «по любви». А любовь очень быстро проходит, говорит психолог, люди начинают замечать недостатки друг друга, что и приводит к многочисленным разводам.