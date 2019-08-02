Минобороны отчиталось о площади потушенных за сутки пожаров

Военная авиация за сутки ликвидировала лесные пожары на территории площадью 90 тыс. гектаров, сообщили в Минобороны.

«Авиация Минобороны России за сутки ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории свыше 90 тысяч гектаров. Самолеты Ил-76 военно- транспортной авиации ВКС России совершили 26 вылетов, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1000 тонн воды», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее в среду Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщал, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.

Напомним, в среду Минобороны по поручению президента России направило в Красноярский край авиационную группировку для тушения пожаров.

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