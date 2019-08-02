Беглов дал старт полуфиналу конкурса «Мой город – мои возможности»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу дал старт полуфиналу кадрового конкурса «Мой город – мои возможности».

«Открытый и абсолютно прозрачный конкурсный набор во власть становится обычной практикой. И кому, как не нам – Северной столице, быть на переднем крае этой работы», – передает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга слова Беглова.

По его словам, в Петербурге работает восемь тысяч государственных гражданских служащих, еще 300 тыс. человек работает в бюджетной сфере, 12 тысяч – в федеральных органах власти.

На участие в конкурсе подали заявки более 35 тыс. человек из девяти федеральных округов и 58 регионов России, из них участниками стали 12 тыс. 183 человек. В рамках конкурсного отбора реализовано 2,5 тыс. проектов, направленных на социальную поддержку петербуржцев и решение актуальных для города социальных проблем.

В полуфинал вышли 500 человек, в воскресенье будут определены 100 финалистов.

Беглов отметил, что городу сегодня необходим прорыв, а для решения этой задачи требуется нестандартный подход.

«Пусть победителями станут только 30 человек, но я уверен, что будут востребованы идеи многих участников. Петербург должен стать инновационным локомотивом всей страны, и с вашей помощью мы совершим этот прорыв», – сказал глава города.

Напомним, в четверг на встрече с главными врачами поликлиник Санкт-Петербурга врио главы города Александр Беглов предложил создать Совет по развитию здравоохранения при губернаторе.