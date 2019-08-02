В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к разрушению устоявшегося миропорядка.

«В большей степени это позиция Трампа и ястребов Пентагона, на этом настаивает Болтон. На этапе своего прихода в Белый дом он уже говорил о невыгодности международных договоров по безопасности, в которые вовлечены США. Поэтому сегодня администрация Трампа разрушает устоявшийся миропорядок и всю систему глобальной безопасности», – передает RT слова Морозова.

По его словам, в сложившейся ситуации и в случае возможного непродления американцами Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений будут нужны «совершенно иные переговоры» как в новых коалициях, так и в общей системе мер безопасности.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что прекращение действия договора со стороны России – это ответная мера.

«Она вынужденная, потому что американцы, по сути, принудили, когда они заявили, что мы якобы нарушаем договор, и сослались на эту ракету 9М729. Это говорит о том, что они использовали это как предлог, поскольку эта ракета не подпадала под действие этого договора никаким образом. Американцы пытаются свалить все на Россию», – заявил Джабаров.

Он отметил, что когда заключался Договор РСМД, у Китая и Индии не было такого вида вооружений, а сейчас они появились, поэтому, вероятно, американцы хотят заключить новую сделку с включением в нее этих стран.

Напомним, ранее в пятницу МИД России сообщил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с пятницы, 2 августа, официально прекращает действие по инициативе Вашингтона.

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