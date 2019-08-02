Эксперт оценил рекомендации заклеивать фотокамеры и микрофоны гаджетов

Заклеивать камеры и микрофоны на ваших устройствах не надо только в том случае, если они прошли специальную сертификацию, рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали пользователям ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее и геолокации гаджетов, чтобы не стать жертвой киберпреступников. В организации отметили, что мобильные гаджеты постоянно «шпионят» за владельцами – собирают метаданные, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты.

«Программное обеспечение – очень тяжелая шутка, и там вполне возможны какие-то недоработки и прорехи. Поэтому рекомендация насчет заклеивания камер и затыкания микрофонов вполне справедлива. Конечно, зависит от того, где эта техника стоит и для чего она применяется, в некоторых случаях это действительно необходимо, а в некоторых случаях гаджеты просто нельзя иметь», – считает Баранов.

Специалист по информационной безопасности отметил, что если вы находитесь в помещении, где обрабатывается конфиденциальная информация, то лучше вообще не иметь при себе никаких устройств.

«Если вы купили в магазине произвольный аппарат и приносите его в помещение, где вы собираетесь вести какие-то переговоры, то никто не гарантирует, что камера у вас не включится сама или по команде какого-то хакера, который эту дырочку нашел и эксплуатирует», – сказал ученый.

Однако если речь идет о специальном устройстве, сертифицированном на обработку конфиденциальной информации, то в таком случае можно ничего не заклеивать, говорит Баранов.

Ранее хакер оценил эффективность предложенных Роскачеством мер цифровой безопасности.