В Госдуме оценили совет заклеивать камеры смартфонов

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал рекомендации о заклеивании камер смартфонов и ноутбуков.

Свинцов в комментарии RT отметил, что вопрос кибербезопасности в наше время выходит на первый план. «Сегодня вирусы, которые создают мошенники, поражают сотни миллионов компьютеров, смартфонов», – сказал он.

«Те рекомендации, которые были озвучены, конечно, какую-то положительную роль сыграют. Но тем не менее мало кто будет заклеивать камеру или микрофон, еще меньше людей будут вникать, какой доступ есть у того или иного приложения», – отметил депутат.

По словам парламентария, у большинства пользователей на смартфоне установлено много разных приложений, но мало кто читает до конца пользовательское соглашение, «все пользователи доверяют разработчикам» и полагают, что они не хотят сделать ничего плохого.

Образование по кибербезопасности должно начинаться в школе, считает депутат. Он отметил, что смартфон сейчас есть почти у каждого школьника, многие делают покупки через интернет, оплачивают с их помощью завтраки в школах.

«Кибербезопасность – один из самых важных вопросов, который надо постоянно развивать и заниматься им максимально с раннего возраста», – заключил Свинцов.

Ранее сообщалось, что для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Хакер Александр Варской отметил, что этот способ выглядит смешным, но является эффективным, хотя есть и другие – более изящные – способы «цифровой гигиены».