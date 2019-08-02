Дело «пенсионерки-душительницы» из Хабаровска направлено в суд

Хабаровская пенсионерка, обвиняемая в убийстве трех человек, в том числе ребенка, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По сообщению ведомства, расследование дела завершего, 80-летняя женщина обвиняется по статьям «Убийство» и «Надругательство над телами умерших».

«В декабре 2005 года обвиняемая убила 8-летнюю девочку, которая проживала с ней в одном доме. В марте 2013 года обвиняемая убила 77-летнюю знакомую женщину, которая временно проживала в ее квартире. Долгое время данные преступления оставались нераскрытыми», – говорится в сообщении.

В ходе следствия было допрошено 30 человек, проведено свыше 10 экспертиз. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Напомним, в феврале сообщалось, что пенсионерка также обвиняется в убийстве мужчины, снимавшего у нее квартиру. Фрагменты его тела были найдены в поселке Березовка 30 января.