Напавший на полицейских в Сургуте оказался сотрудником МЧС

Мужчина, напавший на полицейских в Сургуте, был сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС. В момент инцидента, по предварительным данным, он находился в отпуске, сообщил источник в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа.

Источник рассказал, что напавший на полицейских «был работником территориального подразделения ГУ МЧС в Сургуте», работал в пожарной части №11, передает ТАСС.

Отмечается, что в момент нападения, по предварительным данным, он находился в отпуске.

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС не стали комментировать эту информацию. В УМВД и региональном управлении СК России также отказались от комментариев

Вечером в четверг, 1 августа, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин.

Прибывшие на место полицейские попытались его задержать, однако тот оказал сопротивление и зарезал одного из сотрудников патрульно-постовой службы УМВД, а другому нанес ранение.

Раненный полицейский застрелил злоумышленника из табельного оружия.