Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше 17 градусов. В ночные часы в столице похолодает до 9 градусов, по области – до 6 градусов, передает ТАСС.

В течение суток в регионе будут идти небольшие дожди, ветер северо-западный, 10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.