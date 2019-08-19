Мосгорсуд отказал Галяминой в требовании зарегистрировать ее кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отказал в удовлетворении просьбы Юлии Галяминой восстановить ее кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Галямину. Она считает решение суда «очевидно политическим», намерена подавать апелляцию в Верховный суд.

Напомним, Мосгоризбирком, ЦИК и суды внимательно рассматривали жалобы на отказ в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. У так называемых независимых кандидатов находили многочисленные «мертвые души» в подписных листах, в связи с чем и выносилось решение об отказе.

В ЦИК подчеркивали, что некоторые кандидаты использовали избирательную кампанию в Мосгордуму для создания проблемы в обществе.

Ранее кандидат в Мосгордуму Евгений Нифантьев рассказал о пользе подписного фильтра на выборах.

Член Общественной палаты Максим Григорьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что на массовых мероприятиях, которые проходили в Москве, очень мало людей как-либо упоминали Навального, Соболь. «Оказалось, все, что они организовывали изо всех сил, не принесло им политических дивидендов», – сказал он, объясняя отсутствие широкой поддержки акций среди москвичей.

Между тем, реальная численность участников митинга в разы ниже, чем настаивают организаторы. Так, при подсчете участников акции 10 августа по принятому в США «методу Джейкобса» выясняется, что согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму посетили не более 28 тыс. человек, без учета сотрудников правоохранительных органов – не более 25 тыс., сообщает Ura.ru.