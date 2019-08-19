Дуэйн «Скала» Джонсон женился на певице

Американский рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился на матери своих детей, певице Лорен Хашиан.

Фотографии со свадебной церемонии, которая прошла на Гавайях, «Скала» опубликовал в Instagram, добавив к снимку подпись «мы согласны».

Джонсон и Хашиан состоят в отношениях уже 12 лет, пара воспитывает двух дочерей – Жасмин, родившуюся в 2015 году, и годовалую Тиану.

У актера также есть дочь от первого брака с продюсером Дэни Гарсия Симон Александра, которая родилась в 2001 году.