Заслуженный артист России Михаил Романов найден мертвым

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры обнаружила его супруга, сообщает «Пятый канал». Отмечается, что в этот момент жена музыканта была в квартире и услышала глухой удар за окном, а выглянув на улицу увидела лежащего на тротуаре мужа.

Как стало известно, Романов был вынужден уволиться из петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова по состоянию здоровья.

На месте работы Романова, в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича, сообщили, что возьмут на себя организацию похорон и прощания с артистом, передает РИА «Новости».

Михаил Романов в 1970-1972 годах играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а позже стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.

В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, с 2003 года он преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, был членом академической филармонии Петербурга.

Ранее сообщалось, что участник шоу «Голос» был найден мертвым в ванной.