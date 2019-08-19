Европейское космическое агентство отказалось от экспозиции на МАКС-2019

Европейское космическое агентство (ЕКА) в 2019 году решило не участвовать в выставочной экспозиции авиасалона МАКС, сообщили в оргкомитете форума.

«В этом году впервые за многие годы на авиасалоне не будет шале Европейского космического агентства. Однако делегация агентства будет работать на мероприятиях авиасалона», – передает ТАСС сообщение оргкомитета.

Там также выразили уверенность в возобновлении ЕКА полномасштабного участия в выставке.

В ЕКА также подтвердили изменение формата участия в МАКС-2019.

Напомним, ранее в Рособоронэкспорте сообщили, что посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортные варианты новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ.

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