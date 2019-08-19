Прототип героя «Чернобыля» отреагировал на секретный доклад США

Ставший прототипом для сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов заявил, что сведения, опубликованные разведкой США по поводу возможных последствий катастрофы, являются «безумными вымыслами».

«Я скажу прямо – это безумные вымыслы. Сразу после взрыва никакого множества погибших не было», – пояснил Тараканов, передает РИА «Новости».

Он призвал относиться к этой теме скептически, по его мнению, американская сторона намеренно «раздувает» эту тему.

Генерал-майор напомнил, что через несколько часов после аварии на ЧАЭС погибли двое, в июне от лучевой болезни скончались порядка 30 человек.

Напомним, США опубликовали рассекреченный доклад об аварии в Чернобыле. Согласно ему, «все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью».