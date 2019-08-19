Рогозин ответил на шутку в Twitter о «дырочке» в «Союзе»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил в Twitter на шутку пользователя о просверленной в ракете «Союз-2.1а» «дырочке».

«Так ты через нее сейчас и говоришь», – написал Рогозин в Twitter в ответ на комментарий пользователя с ником Чипо Лина.

Так ты через неё сейчас и говоришь — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019

Шутка пользователя появилась в ответ на выложенное Рогозиным видео вывоза ракеты «Союз-2.1а» на стартовый стол космодрома Байконур. Таким образом пользователь припомнил случай, когда в бытовом отсеке пилотируемого корабля было обнаружено отверстие.

На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена. pic.twitter.com/lXXNNYAcXQ — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019

Напомним, специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.

В мае Рогозин заявил, что корпорация вместе с НАСА не будут разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».