Начисление стипендий решили усовершенствовать

Министерство образования и науки к 1 марта 2020 года предложит правительству механизмы усовершенствования начислений стипендий в вузах, заявил глава ведомства Михаил Котюков.

Котюков провел встречу с работниками и студентами Горно-Алтайского государственного университета, передает ТАСС.

Студенты во время беседы с министром сообщили, что в стипендиальном фонде вуза на выплаты учащимся-отличникам предусмотрено всего 10% средств

Они поинтересовались, что делать вузу, если не хватает средств для выплаты отличникам.

«Мы сейчас формируем бюджет на очередную трехлетку. Хочу отметить, что действующая практика формирования стипендиального обеспечения жила несколько в логике, не учитывающей ряд вопросов: по контингенту обучающихся и так далее. Поэтому мы до 1 марта систематизируем всю эту работу, проведем анализ и предложим правительству механизмы совершенствования и регламентации этого процесса и бюджетных процедур», – пояснил Котюков.

В прошлом году президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения стипендий завершившим спортивную карьеру олимпийским чемпионам.