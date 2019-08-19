Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 26 копеек – до 66,26 рубля, курс евро снизился на 23 копейки – до 73,53 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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