Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

До 25 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, передает ТАСС.

Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ночью температура опустится до 13–15 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 20–25 градусов днем и 10–15 ночью.