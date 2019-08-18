Полиция Гонконга потребовала от протестующих разойтись

Гонконгская полиция потребовала от участников протеста прекратить «нелегальные действия» и незамедлительно покинуть район комплекса правительственных зданий. Антиправительственный митинг в воскресенье собрался у здания законодательного собрания Гонконга.

Участники протеста стучат зонтами по ограждениям, выкрикивают провокационные лозунги в адрес полиции. Они светят в здание лазерами и фонарями, но серьезных попыток прорваться к зданию не предпринимают, передает РИА «Новости».

Активисты одеты в черные одежды, маски, шлемы, у некоторых рации, кое-кто несет британские и американские флаги.

Как сообщает издание The South China Post со ссылкой на организацию «Фронт за гражданские права человека», на акцию протеста в воскресенье, несмотря на проливной дождь, вышли 1,7 млн человек, передает «Интерфакс».

Уточняется, что численность акции оценивали волонтеры.

Ранее в воскресенье сообщалось, что гонконгская полиция на фоне продолжающихся в городе антиправительственных протестов протестировала три автомобиля, оснащенных водометами. Сейчас они хранятся в секретном месте.

Между тем в Пекине назвали четырех ключевых организаторов протестов в Гонконге. Подчеркивалось, что беспорядки режиссируются с участием представителей США.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Демонстранты оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Ответом на антиправительственные выступления стали патриотические митинги. Так, в субботу акция, участники которой осудили радикальных активистов за творимые ими провокации, насилие и беспорядки, собрала до 476 тыс. человек.