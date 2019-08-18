Опубликовано видео из дома под Ульяновском, где подросток убил семью

Следственный комитет России опубликовал видео из дома в селе Патрикеево Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью из пяти человек и свел счеты с жизнью.

На кадрах, размещенных на YouTube-канале СКР, видно, как следователи осматривают место происшествия.

Напомним, в доме в селе Патрикеево в Ульяновской области обнаружили тела пяти человек, в том числе двух четырехлетних детей, с признаками насильственной смерти. Позднее был найден труп родственника погибших – 16-летнего подростка, который, по предварительной версии, топором убил мать, бабушку, дедушку и младших брата и сестру, после чего покончил с собой.

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Подросток оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

Одноклассница школьника рассказала, что он «был очень тихий, спокойный».