Появилось видео пожара в новосибирском ресторане

В ресторане в Центральном районе Новосибирска в воскресенье загорелся третий мансардный этаж здания. Пожар охватил все здание. Посетители заведения эвакуировались самостоятельно.

Видео пожара опубликовано во «ВКонтакте». На кадрах видно, как горит весь второй этаж заведения, над ним поднимается огромный столб черного дыма.

По словам очевидца, сотрудники ресторана считают причиной инцидента замыкание в кондиционере.

В управлении МЧС по Новосибирской области сообщили РИА «Новости», что 40 человек самостоятельно эвакуировались из здания ресторана. По данным ведомства, при пожаре никто не пострадал.

На тушении работает 12 единиц техники и 42 пожарных.