Луценко помешал расследованию коррупции на украинской таможне

Национальное антикоррупционное бюро Украины утверждает, что генпрокурор страны Юрий Луценко мешает привлечь к ответственности причастных к коррупции на таможне.

Заявление НАБУ выпустило после того, как генпрокуратура Украины изменила подследственность в деле о растаможке импортированных в страну товаров по заниженной стоимости. НАБУ отмечает, что завершение расследования и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности после этого становится невозможным, сообщает «Страна».

Ведомство потребовало, чтобы Луценко вернул уголовное производство детективам бюро.

Дело расследуется с октября 2017 года. Оно касается схемы, когда ряд компаний с помощью сотрудников таможни проводили растаможку импортных товаров по значительно заниженной стоимости. Государство из-за этого недополучило 170 млн гривен.

В мае 2019 года дело было передано в ГБР, однако ГПУ отменила это решение, передав дело нацполиции.