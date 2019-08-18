США и Канада обсудили конфликт с Китаем

Президент США Дональд Трамп и глава канадского правительства Джастин Трюдо обсудили конфликт с Китаем, в который Канада оказалась втянута из-за США.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Трамп и Трюдо заявили о «необходимости соблюдения верховенства закона и неправомерное задержание Китаем двух канадских граждан».

Кроме того, стороны обсуждали «историческое» соглашение США, Канады и Мексики, передает ТАСС.

Трамп и Трюдо поговорили о «тенденциях развития мировой экономики», а также о том, в каком состоянии находятся экономики их собственных стран.

Еще одной темой разговора стал предстоящий саммит G7.