Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в Москве составит плюс 20–22 градуса, ночью похолодает до 12 градусов выше ноля. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 19–24 градусов тепла, в ночное время столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов, передает ТАСС.

Желтый уровень опасности из-за ветра будет действовать в Москве до 09.00 воскресенья. Период предупреждения о потенциально опасной погоде из-за дождя будет действовать в Подмосковье до 06.00, из-за грозы и ветра – до 09.00.