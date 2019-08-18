Кадыров оценил спорное судейство матча «Зенит» – «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал спорное судейское решение в матче «Зенит» – «Ахмат».

Кадыров в Twitter напомнил, что «практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева». Глава Чечни заявил, что «специалисты» сочли удаление «спорным».

Он подчеркнул, что «Зенит» является «сильным соперником». «Ахмат», как считает Кадыров, «хорошо сыграл в обороне».

Напомним, судья Алексей Матюнин не засчитал гол в ворота «Ахмата», но за тот же эпизод удалил Ризвана Уциева, который якобы сфолил на футболисте «Зенита» Александре Ерохине.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал работу судьи «позорной». Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ответил на заявление Дзюбы.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.